عُثر على زوجين من ولاية كارولاينا الشمالية ميتين داخل منزلهما، في حادثة تعتقد الشرطة أنها جريمة قتل وانتحار.

وبحسب People، عثرت السلطات على ستيفن لارنيـل ويليتس وترايسي باركر ويليتس ميتين داخل منزلهما في Rowsgate Lane بمقاطعة New Hanover، صباح 30 تموز، وفق مكتب شريف المقاطعة.

وقالت السلطات، في بيان عبر مواقع التواصل، إن الأدلة التي جمعها المحققون تشير إلى أن الحادثة كانت “قتلًا وانتحاراً”، إذ يُعتقد أن الزوجة أطلقت النار على زوجها قبل أن تنهي حياتها.

وأكد مكتب الشريف أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأنه سيتم نشر معلومات إضافية عند توفرها.

ووفق محطة WECT، تلقت السلطات البلاغ بعدما اتصلت الساعة الذكية العائدة لأحد الضحيتين برقم الطوارئ 911، إثر رصدها إما سقوطاً أو غياباً للنبض.

وقال صديق لترايسي، في حديث مع محطة WWAY، إن الزوجين كانا قد عادا مؤخراً من رحلة احتفلا خلالها بذكرى زواجهما الـ40.

ووصف أحد الجيران ستيفن بأنه “من أكثر الأشخاص وداً في الحي”، مشيراً إلى أنه كان يبادل السكان التحية باستمرار ويسأل عن أحوالهم.

وكان الزوجان معروفين في مجتمع رياضة التجديف وقوفاً في منطقة Wrightsville Beach، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال الجار وايت باتريك لـWECT إن الحي “مصدوم تماماً”، مضيفاً أن ستيفن كان شخصاً لطيفاً وثابت الحضور، سواء خلال المشي مع الكلاب أو لقاءات الجيران اليومية.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن دافع محتمل وراء إطلاق النار، فيما يستمر التحقيق في ملابسات الحادثة.