ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران
-
04 August 2026
-
36 mins ago
-
-
source: Skynews
-
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها "فرصتها الأخيرة" قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن المفاوضات مع إيران "جارية الآن"، مانحا طهران ما وصفها بأنها "الفرصة الأخيرة" لتجنب ضربة عسكرية قاصمة، ومطالبا بفتح مضيق هرمز بالكامل بحلول الثلاثاء.
وقال ترامب خلال تصريحات في المكتب البيضاوي: "هذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.
وكشف أن المفاوضات ستركز في مرحلتها الأولى على حرية الملاحة في هرمز، بينما يؤجل بحث البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية يتوقع أن تستغرق وقتا أطول.
وأوضح أن الولايات المتحدة كانت تستعد، الأحد، لتوجيه ضربة إلى إيران "بقوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن تتلقى اتصالات من طهران ومن السعودية والإمارات وقطر تطلب منح المسار الدبلوماسي فرصة أخيرة.
وأضاف: "نجري محادثات مع إيران بناء على طلبها"، مؤكدا أن السعودية والإمارات وقطر فضلت التوصل إلى اتفاق على شن الهجوم، خشية اتساع الحرب وتداعياتها الإقليمية؟
وكان ترامب قد تراجع عن الضربة بعد اتصال بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا إن القوات الأميركية ظلت مستعدة لتنفيذ العملية في حال فشل الاتصالات.
وتضع تصريحات ترامب مهلة زمنية شديدة الضيق أمام إيران بشأن المضيق، لكنها تفصل للمرة الأولى بوضوح بين اتفاق عاجل على الملاحة وتسوية لاحقة للملف النووي.
ولا يزال الغموض يحيط بطبيعة المحادثات. فقد نفت الخارجية الإيرانية في وقت سابق الاثنين إجراء مفاوضات مع واشنطن، مؤكدة أن اتصالاتها الحالية تقتصر على سلطنة عُمان بشأن إنشاء مسار مؤقت وآمن للسفن عبر مضيق هرمز. رويترز
كما قال مسؤولون أميركيون إن لا جولة تفاوضية جديدة أو لقاء مباشرا مقررا، وإن الاتصالات يجريها فريق المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الجانب الإيراني عبر وسطاء.
ويشير ذلك إلى أن ترامب يصف تبادل الرسائل غير المباشرة بأنه "مفاوضات"، بينما ترفض طهران هذا الوصف وتقر فقط بمحادثاتها مع عُمان.
وتواصل واشنطن في الوقت نفسه فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وحذر ترامب من أن إيران ستكون أمام خيارين إذا فشلت الفرصة الأخيرة: التوصل إلى اتفاق، أو مواجهة تصعيد عسكري أميركي واسع.
-
Just in
-
07 :54
ماذا نعرف عن الطفيلي المعوي المنتشر في أميركا؟ (Skynews) تتمة
-
07 :34
ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة ونعمل على إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم الثلاثاء
-
07 :20
إعلام روسي: مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
-
07 :20
التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
-
06 :57
الهوة كبيرة بين لبنان و"إسرائيل" (البناء) تتمة
-
06 :45
الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية
-
مستشار المرشد الإيراني: استمرار الحصار البحري سيعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة
-
ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران
-
سكان قرية فرنسية يتهمون الإطفاء بالتضحية بهم لإنقاذ منازل الأثرياء
-
حرائق غابات بأكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء سكان
-
تحول تاريخي.. بيرنهام يدعو إلى وضع دستور مكتوب لبريطانيا
-
نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ
-
كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 42.5 مئوية
-
هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية
-
كوبا تغرق في ظلام دامس
-
ترامب يؤجّل "أكبر هجوم" على إيران...
-
حديث في طهران عن "إحياء الاتفاق".. هل قبلت إيران "خطة هرمز"؟
-
هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب العاصمة المصرية القاهرة
-
ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران
-
مفاوضات مضيق هرمز في "مراحلها الأخيرة" بين إيران وسلطنة عمان
-
مساعي جارية لانعاش اتفاق إسلام آباد مع واشنطن...هل ينجح الوسطاء؟
-
وكالة "مهر" الإيرانية تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة
-
ألمانيا تطالب بتعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي بعد تدفق المهاجرين إلى سبتة
-
بن سلمان يؤكد في اتصال مع ترامب ضرورة تغليب "لغة الحوار" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
كل المؤشرات تشي بالتصعيد
-
-
Just in
-
07 :54
ماذا نعرف عن الطفيلي المعوي المنتشر في أميركا؟ (Skynews) تتمة
-
07 :34
ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة ونعمل على إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم الثلاثاء
-
07 :20
إعلام روسي: مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
-
07 :20
التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
-
06 :57
الهوة كبيرة بين لبنان و"إسرائيل" (البناء) تتمة
-
06 :45
الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية (سكاي نيوز عربية) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ماذا نعرف عن الطفيلي المعوي المنتشر في أميركا؟
-
-
04 August 2026
-
الهوة كبيرة بين لبنان و"إسرائيل"
-
-
-
04 August 2026
-
الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية
-
-
-
04 August 2026
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 آب 2026
-
-
-
04 August 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 آب 2026
-
-
-
04 August 2026
-
ماسك ينفي تقريرا حول احتمال بيع أعمال تسلا في الصين
-
-
04 August 2026
-
خروج اسرائيلي عن الموضوع الاصلي للتفاوض؟
-
-
-
04 August 2026
-
ماذا يريد الوفد اللبناني؟
-
-
-
04 August 2026
-
أمل جديد لمرضى سرطان المثانة.. علاج يقلّل الحاجة للاستئصال
-
-
04 August 2026
-
مستشار المرشد الإيراني: استمرار الحصار البحري سيعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة
-
-
-
04 August 2026