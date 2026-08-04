الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية
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04 August 2026
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1 hr ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: أظهرت بيانات لتتبع السفن، الاثنين، أن 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن، مبتعدة عن باب المندب والبحر الأحمر، في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة السعودية. حسب رويترز.
وبحسب بيانات نظام التعرف الآلي المتاحة عبر مجموعة بورصات لندن ومنصة "مارين ترافيك"، كانت الناقلات فارغة بعد عودتها من وجهات آسيوية، وأبحرت في تشكيل واحد نحو جنوب أفريقيا بدلا من عبور باب المندب.
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