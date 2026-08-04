مستشار المرشد الإيراني: استمرار الحصار البحري سيعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة
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04 August 2026
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1 hr ago
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source: روسيا اليوم
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روسيا اليوم: حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، من أن استمرار الولايات المتحدة في فرض الحصار البحري على إيران سيؤدي إلى تعريض السفن والقواعد الأمريكية لـ"مخاطر جسيمة".
وأكد رضائي في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن طهران تمتلك القدرة على تحمل هذا الحصار وقد فعّلت بالفعل مسارات بديلة لصادراتها ووارداتها.
وقال رضائي إن الصادرات الإيرانية عبر طرق بديلة تضاعفت "مرتين إلى ثلاث مرات"، كما جرى تعديل مسارات الواردات، لكنه شدد على أن استمرار الحصار البحري "لن يمر دون رد".
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تخطط لتنفيذ هجوم بري لفتح مضيق هرمز، معتبرا أن الهجمات التي استهدفت جنوب إيران كانت جزءا من هذا المخطط، كما اتهم واشنطن بالسعي، في "خطتها الرابعة" ضد إيران، إلى إثارة اضطرابات داخلية وإشراك دول أخرى في الحرب ضد بلاده.
وكشف رضائي أن إيران كانت مستعدة لتوجيه ضربات إلى ثلاث مناطق في أوكرانيا، لكنها أوقفت الرد بعد أن تلقت تأكيدات بأن الهجوم الذي استدعى ذلك وقع "عن طريق الخطأ"، مشيرا إلى أن طهران علقت الرد للتحقق من تلك الرواية.
وفي الشأن السياسي، أكد رضائي أن أي استئناف للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتطلب تغييرا في سلوك واشنطن، معتبرا أن تنفيذ الشروط الإيرانية المسبقة سيكون مؤشرا على هذا التغيير.
كما دعا إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية وإنهاء الخلافات بين ما وصفها بـ"قوى الثورة"، مؤكدا أن إيران ستدافع عن البلاد "حتى آخر قطرة دم" في مواجهة أي اضطرابات داخلية، مضيفا أن "لا عاقل في إيران سيتبع نتنياهو أو ترامب أو يشارك في أعمال شغب".
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