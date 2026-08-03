بيان قطري مصري تركي:

- ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

- ندعو لحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين بالمجال الإنساني ووصول المساعدات لغزة

- نعرب بصفتنا الدول الوسيطة عن إدانتنا واستنكارنا لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة