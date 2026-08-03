Tayyar Article
نتنياهو: ثمة من يعتبر أن فتح الباب للغزيين للمغادرة دون تهديد سلاح جريمة حرب أو ترانسفير
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03 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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- نتحدث حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الغد بشكل كامل
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Just in
-
22 :36
إيران: عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي:
- لن نسمح بأي حال من الأحوال بفتح مسار غير المسار الإيراني في مضيق هرمز
- ألحقنا ضربات قوية بالولايات المتحدة في الأيام الـ17 من المواجهة التي أعقبت انتهاك مذكرة التفاهم
-
22 :07
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر الحزب من أنفاق علي الطاهر! (Al-Jadeed) تتمة
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21 :46
الجيش الإسرائيلي: في وقت سابق اليوم، أُصيب جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان
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21 :40
سكاي نيوز: سفينة شحن تركية كانت متجهة إلى روسيا تتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة في البحر الأسود
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21 :32
هيئة كولكو وندسور تحيي BBQ السنوي بحضور المنسق العام لكولكو كندا السيد أنطوان مناسا تتمة
-
21 :08
ترامب:
- أرغب في إعطاء الإيرانيين فرصة أخيرة قبل أن أقضي عليهم بشكل كامل
- كنا نعتزم توجيه ضربة لإيران أمس وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق
- المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبدا
- نتحدث حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الغد بشكل كامل
- نتحدث مع الإيرانيين استجابة لطلبهم وهذه فرصتهم الأخيرة
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