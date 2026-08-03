نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ
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03 August 2026
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16 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلن مكتب النائبة الأميركية الديمقراطية مارسي كابتور البالغة من العمر 80 عاماً، أنها تخضع للعلاج من إصابات لا تشكل خطرا على حياتها عقب حادث سير تعرّضت له توليدو بولاية أوهايو.
وأفاد مكتب كابتور التي تشغل مقعداً نيابيّاً منذ 43 عاماً أنها كانت تستقلّ سيارة في طريقها إلى الكنيسة.
وكشف أنّها "نشطة ومتيقظة وتخضع للعلاج".
أما قائد السيارة الأخرى الذي صدم المركبة التي كانت تقلّ النائبة، ففرّ هاربا من مكان الحادث.
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