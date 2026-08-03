الشرق الأوسط السعودية: القاهرة:

ضرب ⁠زلزال ​بلغت شدته ⁠5.4 ⁠درجة ‌على مقياس ريختر ‌مصر فجر ​اليوم ‌الاثنين.ووقع الزلزال عند الساعة الثالثة فجراً، على بُعد 38 كيلومتراً شمال مدينة السويس، وتراوحت تقديرات قوته بين 5.2 و5.4 درجات، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، وامتد نطاق الاهتزاز لأكثر من 300 كيلومتر، ليصل إلى الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.وقدّر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن نحو 66 مليون شخص كانوا ضمن نطاق الشعور بالهزة، فيما حذّر المركز الأوروبي المتوسطي من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.وقد فعّل الهلال الأحمر المصري خطة الطوارئ، وأكد عدم ورود بلاغات عن خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات حتى وحث المواطنين على تجنب المباني القديمة أو التي يظهر بها تشققات.