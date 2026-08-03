أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستبدأ، مساء الاثنين، بعد تعليق خطط لشنّ ضربات عسكرية، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.وقال ترامب، للصحافيين، الأحد، على متن الطائرة الرئاسية: "من الواضح أنهم لا يريدون التعرّض لهجوم. كانوا يدركون حجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، نجري محادثات معهم في إطار مفاوضات ستبدأ مساء الاثنين".وأضاف أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أنه "سيكون هناك أيضا اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني".وأوضح ترامب: "كنا نخطط لتنفيذ أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية".كما قال: "أفضل إبرام اتفاق مع إيران على توجيه ضربة عسكرية لها".وأضاف: "كنا ننوي تنفيذ هجوم شامل على إيران، لكن بعض قادة المنطقة فضّلوا التوصل إلى اتفاق".