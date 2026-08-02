Tayyar Article
نتانياهو: القانون المؤقت الذي يجمّد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية لن يستمر
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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مفاوضات مضيق هرمز في "مراحلها الأخيرة" بين إيران وسلطنة عمان تتمة
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22 :43
الداخلية المغربية:
-الأوضاع في سبتة عادت لطبيعتها والرباط ستظل شريكا ملتزما بالتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية
-ننسق مع إسبانيا حول الأنباء المتداولة بشأن وفيات أخرى داخل سبتة
- بعض الأرقام المتداولة عن العبور إلى سبتة ومليلية لا تستند إلى أسس موثوقة
- محاولات العبور إلى سبتة سببها سوء تفسير لقرارات قضائية إسبانية
-محاولات العبور الجماعي نحو سبتة لم تكن عفوية بل تضليل من منصات رقمية
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الداخلية المغربية:
-الأوضاع في سبتة عادت لطبيعتها والرباط ستظل شريكا ملتزما بالتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية
-ننسق مع إسبانيا حول الأنباء المتداولة بشأن وفيات أخرى داخل سبتة
- بعض الأرقام المتداولة عن العبور إلى سبتة ومليلية لا تستند إلى أسس موثوقة
- محاولات العبور إلى سبتة سببها سوء تفسير لقرارات قضائية إسبانية
-محاولات العبور الجماعي نحو سبتة لم تكن عفوية بل تضليل من منصات رقمية
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الرئيس الإيراني:
-جميع أعضاء مجلس الشورى اتفقوا على بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع واشنطن
-يجب أن تلتزم واشنطن بالاتفاق الذي وقعته
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