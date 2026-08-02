Tayyar Article
هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: غالبية المحادثات تدور حاليا حول مضيق هرمز ولا نعرف مصير بقية القضايا
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02 August 2026
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46 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :07
وزير الخارجية السعودي لعراقجي: المملكة حريصة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار
-
22 :03
الرئيس الإيراني:
-جميع أعضاء مجلس الشورى اتفقوا على بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع واشنطن
-يجب أن تلتزم واشنطن بالاتفاق الذي وقعته
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21 :27
وزارة الدفاع العراقية: اندلاع حريق داخل مستودع للعتاد في معسكر التاجي نتيجة درجات الحرارة المرتفعة
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21 :04
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: يصعب التخطيط للمستقبل بجدية في ظل الطريقة التي يدير بها ترامب الأمور
القناة 12 الاسرائيلية: مسؤولون إسرائيليون يقدّرون أن ترامب قد يغيّر موقفه مجددًا بشأن إيران
مصادر إسرائيلية: نتنياهو وأعضاء الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء الهجوم على إيران من منشور ترامب
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20 :48
مساعي جارية لانعاش اتفاق إسلام آباد مع واشنطن...هل ينجح الوسطاء؟ تتمة
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20 :39
وزارة الدفاع الإيطالية: قوة تابعة للاتحاد الأوروبي تعتلي ناقلة من "أسطول الظل" الروسي
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