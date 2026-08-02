اعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ​حسن قشقاوي​ إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكّرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد.واوضح قشقاوي في مقابلة مصوّرة، إن "هناك مساعي جارية، لا سيما من جانب الوسطاء، لإحياء اتفاق إسلام آباد المكوَّن من 14 بندا". وتابع "يعلمون أن القضية الأساسية، بل إن أساس المسألة الآن، هو قضية مضيق هرمز، لذا نعم، هناك تبادل لوجهات النظر".واوضح قشقاوي وهو دبلوماسي سابق إن هناك "تبادلا دائما لوجهات النظر ونقاشا حول المقترحات"، دون الخوض في أي تفاصيل.