Tayyar Article
مصرف سوريا المركزي: تمديد مهلة استبدال العملة القديمة حتى 6 آب من دون رسوم
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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