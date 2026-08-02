نفت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نقلًا عن مسؤولين عسكريين، تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن ضربات جديدة.وقالت الوكالة، استنادًا إلى المسؤولين العسكريين، إن تصريح ترامب "لم يكن سوى كذبة جديدة"، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية "في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال".