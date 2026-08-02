ألمانيا تطالب بتعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي بعد تدفق المهاجرين إلى سبتة
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أفادت صحيفة "بيلد" بأن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول طالب المفوضية الأوروبية بإعطاء الأولوية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة، بحسب وكالة "روسيا اليوم".
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