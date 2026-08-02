أفادت صحيفة "بيلد" بأن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول طالب المفوضية الأوروبية بإعطاء الأولوية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة، بحسب وكالة "روسيا اليوم".