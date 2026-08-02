أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضرورة "تغليب لغة الحوار" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير بن سلمان شدّد خلال الاتصال على "ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهّد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية، وتحافظ على أمن واستقرار المنطقة، وتمنع الانجرار إلى صراع أوسع"، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة.