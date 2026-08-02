كل المؤشرات تشي بالتصعيد
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: النهار
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:كل المؤشرات في هذه المرحلة تشي بالتصعيد. فقد جمع الرئيس الاميركي دونالد ترامب فريقه للأمن القومي في كمب ديفيد وأبلغه بتراجع ثقته في إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران عبر المفاوضات. وقال ترامب: سنضرب الإيرانيين بقوة شديدة وسيقولون في مرحلةٍ ما لم نعد نستطيع التحمل...
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