استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين، بينما أعلن الدفاع المدني العثور على 112 جثة تحت أنقاض منازل في غزة.يأتي هذا على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم العام الماضي.تفصيلا، استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني على التوالي، الأحد، مما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين على الأقل.وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ودير البلح.وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل بأن 7 أشخاص قتلوا بضربات في مدينة غزة ودير البلح في وسط القطاع وخان يونس في جنوبه.وبعد ساعات قليلة، استهدف هجوم آخر مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، بحسب وزارة الصحة في غزة.