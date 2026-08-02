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غزة: مقتل 7 بغارات إسرائيلية والعثور على 112 جثة تحت أنقاض

  • 02 August 2026
  • 1 hr ago
    • World
    • POLITICS
  • source: سكاي نيوز عربية

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