نقل موقع اكسيوس عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد.وكشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، أن بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، أعرب خلاله عن قلقه إزاء خطط واشنطن لشن ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، داعيا إلى تجنب التصعيد.وبحسب التقرير، يدرس ترامب بجدية توجيه ضربات تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية خلال الأيام المقبلة، ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، واستمرار طهران في تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أنه لم يصدر قراره النهائي بعد.ونقل "أكسيوس" عن أحد المسؤولين الأمريكيين أن الجانب السعودي طلب توضيحات بشأن الخطة العسكرية الأمريكية، فيما قال مصدر آخر إن محمد بن سلمان حث ترامب على احتواء الأزمة والامتناع عن تنفيذ الضربات، محذرا من تداعياتها على استقرار المنطقة. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض أو السفارة السعودية في واشنطن.وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى ترامب، الأربعاء، بعد اجتماعات مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، حيث نقل موقف الرياض الداعي إلى خفض التصعيد مع إيران، رغم مشاركة الولايات المتحدة والسعودية هذا الأسبوع في ضربات استهدفت فصائل موالية لإيران في العراق.وأضاف "أكسيوس" أن السعودية لعبت دورا مؤثراً في توجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران خلال الأشهر الأخيرة، فيما تواصل دول إقليمية أخرى، بينها قطر والإمارات وتركيا وباكستان، جهودها الدبلوماسية لحث واشنطن وطهران على احتواء التوتر.