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أكسيوس: محمد بن سلمان أبلغ ترامب مخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد

  • 02 August 2026
  • 31 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: روسيا اليوم

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