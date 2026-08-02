أكسيوس: محمد بن سلمان أبلغ ترامب مخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد
-
02 August 2026
-
31 mins ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
نقل موقع اكسيوس عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد.
وكشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، أن بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، أعرب خلاله عن قلقه إزاء خطط واشنطن لشن ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، داعيا إلى تجنب التصعيد.
وبحسب التقرير، يدرس ترامب بجدية توجيه ضربات تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية خلال الأيام المقبلة، ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، واستمرار طهران في تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أنه لم يصدر قراره النهائي بعد.
ونقل "أكسيوس" عن أحد المسؤولين الأمريكيين أن الجانب السعودي طلب توضيحات بشأن الخطة العسكرية الأمريكية، فيما قال مصدر آخر إن محمد بن سلمان حث ترامب على احتواء الأزمة والامتناع عن تنفيذ الضربات، محذرا من تداعياتها على استقرار المنطقة. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض أو السفارة السعودية في واشنطن.
وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى ترامب، الأربعاء، بعد اجتماعات مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، حيث نقل موقف الرياض الداعي إلى خفض التصعيد مع إيران، رغم مشاركة الولايات المتحدة والسعودية هذا الأسبوع في ضربات استهدفت فصائل موالية لإيران في العراق.
وأضاف "أكسيوس" أن السعودية لعبت دورا مؤثراً في توجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران خلال الأشهر الأخيرة، فيما تواصل دول إقليمية أخرى، بينها قطر والإمارات وتركيا وباكستان، جهودها الدبلوماسية لحث واشنطن وطهران على احتواء التوتر.
-
Just in
-
06 :49
غزة: مقتل 7 بغارات إسرائيلية والعثور على 112 جثة تحت أنقاض (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
06 :07
ترامب: أوقفت ضربة تاريخية على إيران بعد التوصل إلى اتفاق (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :58
روبيو: يجب أن يتغير النظام الإيراني، فهو لا يكتفي بحكم إيران ويسعى إلى فرض نفوذه على المنطقة
-
05 :53
ترامب: وافقت على إلغاء الهجوم على إيران
-
05 :47
إيران تهدد بضرب حقول نفط وغاز في المنطقة إذا تعرضت لضربة (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
22 :54
الخارجية الإيرانية: كل إنسان سليم العقل يعلم أن السبب الوحيد للعدوان العسكري هو إصرار شعبنا على استقلاله وسيادته ومقاومته
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب: أوقفت ضربة تاريخية على إيران بعد التوصل إلى اتفاق
-
إيران تهدد بضرب حقول نفط وغاز في المنطقة إذا تعرضت لضربة
-
مسؤول إسرائيلي: ترامب يقترب من شن هجوم واسع على إيران
-
وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء بعد التطورات في سبتة
-
جريمة عائلية مروّعة... مقتل 4 أطفال وانتحار الأم والجدة! (صور)
-
ترامب يهدّد بضرب إيران "بقوة شديدة": "سيقولون لم نعد نستطيع التحمل"!
-
رئيس الوزراء البرتغالي بعد أزمة سبتة: سنعزز إجراءات الرقابة على حدودنا الجنوبية
-
غوتيريش: اتفاق نزع سلاح حماس هو الخبر السار الوحيد
-
وزير خارجية قطر هنأ الحية: للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار بغزة
-
ترامب: على واشنطن ان تكون حذرة جدا في السماح لأوكرانيا بصنع صواريخ باتريوت
-
رئيس وزراء إسبانيا بعد انتقادات قادة أوروبيين إثر أزمة سبتة: "ليس هذا وقت الانقسام"
-
إسبانيا: عودة نصف المهاجرين بعد موجة عبور غير مسبوقة إلى سبتة
-
كالاس عن خطة نزع سلاح "حماس": سيتعين على إسرائيل الانسحاب من غزة في نهاية المطاف
-
شخصية من هؤلاء السبعة ستصبح الأمين العام للأمم المتحدة
-
ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34
-
روما تهدد بوقف الشنغن مع مدريد.. بعد أزمة سبتة
-
مصرع 34 عاملا جراء انفجار في منجم فحم بباكستان
-
الشرطة الألمانية: جهاز أمن الدولة يحقق في تهديد شابين ليهودي ببرلين
-
ماسك يعود إلى الساحة السياسية لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
-
ترامب يعلن عن "اتفاقا تاريخيا"
-
-
Just in
-
06 :49
غزة: مقتل 7 بغارات إسرائيلية والعثور على 112 جثة تحت أنقاض (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
06 :07
ترامب: أوقفت ضربة تاريخية على إيران بعد التوصل إلى اتفاق (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :58
روبيو: يجب أن يتغير النظام الإيراني، فهو لا يكتفي بحكم إيران ويسعى إلى فرض نفوذه على المنطقة
-
05 :53
ترامب: وافقت على إلغاء الهجوم على إيران
-
05 :47
إيران تهدد بضرب حقول نفط وغاز في المنطقة إذا تعرضت لضربة (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
22 :54
الخارجية الإيرانية: كل إنسان سليم العقل يعلم أن السبب الوحيد للعدوان العسكري هو إصرار شعبنا على استقلاله وسيادته ومقاومته
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
غزة: مقتل 7 بغارات إسرائيلية والعثور على 112 جثة تحت أنقاض
-
-
-
02 August 2026
-
ترامب: أوقفت ضربة تاريخية على إيران بعد التوصل إلى اتفاق
-
-
-
02 August 2026
-
إيران تهدد بضرب حقول نفط وغاز في المنطقة إذا تعرضت لضربة
-
-
-
02 August 2026
-
نقل رياض سلامة الى سجن رومية
-
-
-
01 August 2026
-
مسؤول إسرائيلي: ترامب يقترب من شن هجوم واسع على إيران
-
-
-
01 August 2026
-
الكشف عن هوية الغريقين في العقيبة
-
-
-
01 August 2026
-
السفارة الفرنسية بعيد الجيش: سنواصل الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه
-
-
-
01 August 2026
-
العماد هيكل جنوبًا في عيد الجيش: كل شبر من أرضنا حق لنا ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا
-
-
-
01 August 2026
-
إصابة ضابط إسرائيلي وعناصر من حزب الله... هذا ما حصل في علي الطاهر
-
-
-
01 August 2026
-
وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء بعد التطورات في سبتة
-
-
-
01 August 2026