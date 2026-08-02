قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، ويقول إن الولايات المتحدة ستمتنع عن شن ضربات جديدة.وأضاف الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤجّلان شنّ ضربات على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى.وقال ترامب على منصة تروث سوشال: "الولايات المتحدة في حالة جاهزية كاملة، ومستعدة للتحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمستويات من القوة العسكرية والقدرات والردع لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".