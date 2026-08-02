حذّرت إيران من أي "عمل متهور" من جانب الولايات المتحدة، متوعدة برد حاسم إذا نفذت القوات الأميركية تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية.وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مكالمات هاتفية منفصلة، السبت، مع مسؤولين كبار من تركيا وباكستان والسعودية، بعد ساعات من إعلان الجيش الكويتي تدمير طائرات مسيرة معادية أطلقتها إيران واستهدفت عدة منشآت حيوية.وبحسب حساب عراقجي على تطبيق "تلغرام"، قال وزير الخارجية الإيراني، خلال محادثاته مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إيران سترد بحزم على أي "عدوان"، مشيرا إلى أنه ناقش عواقب "الأعمال المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها الولايات المتحدة، فضلاً عن احتمالات تفاقم انعدام الأمن في المنطقة.وفي وقت لاحق، قال عراقجي لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن أي هجمات من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، أو مشاركة دول المنطقة في مثل هذه الأعمال، ستقابل "برد متناسب".ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث مع ترامب، السبت، و"عبّر عن قلقه وطلب توضيحاً" بشأن الخطط الأميركية المتعلقة بإيران.