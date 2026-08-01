حذر مسؤول إسرائيلي رفيع، السبت، من أن التوترات الإقليمية مع إيران بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الوضع أصبح "على وشك الانفجار"، بحسب "سكاي نيوز عربية".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن المصدر ذاته أن إسرائيل تقدر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أقرب من أي وقت مضى إلى شن هجوم كبير على إيران"، رغم أن القرار النهائي لم يحسم بعد.وأوضحت التقديرات أن ترامب يرى في المفاوضات "مضيعة للوقت" ويشعر بحالة من الإحباط حيال مسار الأمور.كما صرح مسؤول إسرائيلي للقناة 13، أن ترامب على وشك إصدار أوامر باستئناف القتال العنيف ضد إيران.