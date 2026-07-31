غوتيريش: اتفاق نزع سلاح حماس هو الخبر السار الوحيد
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31 July 2026
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48 mins ago
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source: tayyar.org
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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن “الاتفاق الهادف إلى نزع سلاح حماس هو من الاخبار الجيدة النادرة بالنسبة الى الشرق الأوسط”، وقال:” إن الاتفاق مع حماس الذي أُعلن عنه في وقت متأخر امس يمثل حالة استثنائية”.
وأضاف:”الخبر السار الوحيد في الأيام الأخيرة هو إعلان الرئيس الأميركي عن اتفاق يقضي بتخلي حماس عن أسلحتها وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة”.
وتابع: “لأكون واضحا، يجب أن يتوقف القتال على جميع الجبهات في المنطقة. لقد دخلنا الآن الشهر السادس من التصعيد العسكري في منطقة الخليج. وما بدأ كصراع إقليمي يتحول بشكل متزايد إلى عامل يدفع باتجاه عدم الاستقرار العالمي”.
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