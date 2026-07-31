أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنّ "اتصالًا هاتفيًّا جرى بين وزير الخارجيّة ​محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني​ ورئيس المكتب السّياسي لـ"حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين" (حماس) ​خليل الحية​"، مشيرةً إلى أنّ "في بداية الاتصال، هنّأ وزير الخارجيّة الحيّة بمناسبة تولّيه مهامه، معربًا عن تمنّياته له بالتوفيق، بما يخدم مصلحة ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق".ورحّب بن جاسم بـ"قرار الحركة قبول خارطة الطريق المعنيّة باستكمال تنفيذ المرحلة الثّانية من اتفاق وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​"، معربًا عن أمله في أن "يسهم ذلك في وضع حدّ لمعاناة الشّعب الفلسطيني في القطاع، وتحقيق تطلّعاته في الأمن والاستقرار".وشدّد في هذا السّياق، على "ضرورة اضطلاع ​المجتمع الدولي​ بمسؤوليّاته، والضّغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشّعب الفلسطيني، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وصولًا إلى تحقيق السّلام والاستقرار في قطاع غزة".