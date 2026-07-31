اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه على “الولايات المتحدة الاميركية أن تكون حذرة جدا بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي”، في وقت تقول كييف إنها “تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية”.وقال ترامب من “منتجع كامب ديفيد” ردا على سؤال بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج هذه الصواريخ: “هذه الأسلحة مذهلة. علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن السماح لأي طرف بتصنيعها”.