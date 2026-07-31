حض رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز​، القادة الأوروبيين على "عدم الانقسام" على وقع أزمة المهاجرين في سبتة، وردا على انتقادات حادة وجهها بعضهم، بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وقال سانشيز: "ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي وموحد".وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا حتى الآن إلى المغرب من جيب سبتة الإسباني، بعدما عبر عشرات الآلاف الحدود إلى الجيب الواقع في شمال إفريقيا خلال الأيام الأخيرة.