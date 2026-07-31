Tayyar Article
وصول ترامب إلى كامب دايفد
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31 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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السعودية ترحّب بإعلان ترامب عن الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح في غزة
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بيان للـ"حزب"! تتمة
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على بولفار كميل شمعون باتجاه غاليري سمعان
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الولايات المتحدة تتهم إسبانيا بـ"جهود متعمّدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية
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إسبانيا: عودة نصف المهاجرين بعد موجة عبور غير مسبوقة إلى سبتة تتمة
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مسؤول أمريكي: مقتل نحو 20 مستشارا إيرانيا في الضربات الأمريكية السعودية بالعراق
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Just in
-
19 :39
السعودية ترحّب بإعلان ترامب عن الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح في غزة
-
19 :24
بيان للـ"حزب"! تتمة
-
19 :05
ترامب: لا توجد معلومات تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تلاحقني
-
18 :57
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على بولفار كميل شمعون باتجاه غاليري سمعان
-
18 :56
الولايات المتحدة تتهم إسبانيا بـ"جهود متعمّدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية
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18 :37
إسبانيا: عودة نصف المهاجرين بعد موجة عبور غير مسبوقة إلى سبتة تتمة
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بيان للـ"حزب"!
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31 July 2026
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إسبانيا: عودة نصف المهاجرين بعد موجة عبور غير مسبوقة إلى سبتة
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31 July 2026
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عون يدين الخروقات والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب
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31 July 2026
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خاص - مصادر "لجنة الاقتصاد": قانون المصارف لن يطبق قبل سنوات
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31 July 2026
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كالاس عن خطة نزع سلاح "حماس": سيتعين على إسرائيل الانسحاب من غزة في نهاية المطاف
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31 July 2026
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كواليس - نصيحة نائب لمرجع نقدي كبير
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