ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ​​كايا كالاس​، في تصريح عن الاتفاق بشأن ​غزة​ وخطة نزع سلاح حركة "​حماس​"، إلى أنه "سيتعين على إسرائيل الانسحاب من غزة في نهاية المطاف".وأوضحت أن "خطة نزع سلاح حماس في قطاع غزة خطوة بناءة نحو السلام إذا نفذت بالكامل"