كالاس عن خطة نزع سلاح "حماس": سيتعين على إسرائيل الانسحاب من غزة في نهاية المطاف
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31 July 2026
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46 mins ago
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source: tayyar.org
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ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في تصريح عن الاتفاق بشأن غزة وخطة نزع سلاح حركة "حماس"، إلى أنه "سيتعين على إسرائيل الانسحاب من غزة في نهاية المطاف".
وأوضحت أن "خطة نزع سلاح حماس في قطاع غزة خطوة بناءة نحو السلام إذا نفذت بالكامل"
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