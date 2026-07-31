ترامب يعلن عن "اتفاقا تاريخيا"
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31 July 2026
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1 hr ago
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source: Skynews
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن "نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل" في قطاع غزة.
وفي منشور على منصة تروث سوشال، وصف ترامب التطور بأنه "لحظة فارقة في تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة" لإنهاء حرب إسرائيل في غزة.
وأوضح أن الاتفاق سينفذ على مراحل، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب بالتزامن مع عملية نزع السلاح، وستعمل قوة دولية لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع. وتقدم بالشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا.
وقال ترامب"هذا الاتفاق خطوة بالغة الأهمية نحو خضوع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع ’مجلس السلام‘ لمساعدة الشعب الفلسطيني".
وأضاف ترامب "وفي الوقت نفسه، ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه".
ومنذ أسابيع، تجرى محادثات في القاهرة بين وفد من حماس والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل والحركة.
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