أثار السيناتور الأمريكي جون فيترمان الجدل بعد أن ظهر بمظهر غير رسمي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيليى بنيامين نتيناهو فى واشنطن، فيما بدا خلال اللقاء غير منتبهاً لضيفه، وكان ينظر إلى هاتفه فى الوقت الذى كان يتحدث فيه نتنياهو.وأظهرت صور ولقطات فيديو فيترمان جالسا أمام نتنياهو مرتدياً زى رياضي، واضعا ساقه فى وجه ضيفه، بينما كان ينظر إلى هاتفه أحيانا أثناء حديث نتنياهو.جاء هذا رغم الدعم القوى الذى أبده السيناتور الديمقراطي لإسرائيل ونتنياهو، حيث قال إنه فخور بأن يظل ضمير الحزب الديمقراطي فى الكونجرس، وليس فقط فى مجلس الشيوخ.وتحدث عن تأييده لمواقف إسرائيل وضرورة تدمير حماس وحزب الله وملاحقة الإيرانيين.. ووصف فيترمان الحرب بأنها " عادلة" من وجهة نظره.