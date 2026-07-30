خلف أبواب مغلقة.. اجتماع سري لترامب في الجو بشأن إيران
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30 July 2026
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33 mins ago
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source: Skynews
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كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعًا سريًا مع كبار المسؤولين العسكريين على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، عقب مقتل 4 جنود أميركيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في الأردن.
وبحسب الصحيفة، عرض قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة تستمر ما بين 10 و14 يومًا، تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية وتقليل قدرتها على تهديد القوات الأميركية وحلفائها.
ورأى كوبر أن توجيه ضربات واسعة للبنية الصاروخية الإيرانية قد يقلص الحاجة إلى عمليات الدفاع الجوي المستمرة.
في المقابل، أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، تحفظات على توسيع العمليات، محذرًا من تراجع مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض، في ظل الحاجة إلى الاحتفاظ بقدرات عسكرية لمواجهة تحديات محتملة في مناطق أخرى، بينها المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا.
وذكرت الصحيفة أن النقاش جاء في ظل تصاعد التوتر مع إيران، بعد هجمات استهدفت القوات الأميركية في الأردن وتهديدات إيرانية بإغلاق الممرات البحرية.
ونقلت عن ترامب قوله في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "سنضربهم بقوة"، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية.
مشاركة إسرائيل
وأضاف التقرير أن مسؤولين أميركيين ناقشوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية أميركية واسعة، إذا قررت واشنطن الانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعًا من المواجهة.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات الاستخباراتية الأميركية تفيد بأن 21 إلى 22 بالمئة من منظومة الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة وقادرة على العمل، رغم الضربات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعزز حجج الداعين إلى توسيع الحملة العسكرية.
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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
تعاهدنا اليوم على حماية لبنان ولذلك اتفقنا على:
- رفض المسّ بوحدة لبنان، لا تقسيمًا ولا ابتلاعًا ونبذ العنف ورفض الفتنة والابتعاد عن التحريض الطائفي واي شكل من اشكال الأمن الذاتي
- رفض الاحتلال واي تدخّل خارجي بشؤوننا فلبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم والحل المرجو هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة الأهالي وإعادة اعمار الجنوب
- حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإقرار استراتيجية دفاع وطني وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وتحييد لبنان عن صراع المحاور وعقد اتفاقيات امن مشترك واعتماد مبدأ السلام العادل لتحصيل كامل حقوقنا في السيادة والثروات وحل مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وتعزيز علاقات لبنان مع كل الدول والأصدقاء
- إذا التزمنا والتزم معنا جميع اللبنانيين بهذا الحل ننتصر جميعًا في معركة حماية لبنان.
-
12 :13
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
- نلتقي في سنة مئوية الدستور وفي زمن تطويب "مؤسّس لبنان الكبير" البطريرك الحويّك، لنقول ان تجارب اكثر من مئة عام اثبتت ان ضعف الدولة لا يحمي احدًا وان غيابها يفتح المجال امام الفوضى وليس الحرية وان فقدان الدولة لا يعزّز التنوّع بل يهدّده ولا يحفظ السيادة بل يعرّضها للإنتهاك
- لم يربح أي فريق من انهيار الدولة ولن تستطيع اي جماعة مهما بلغت قوّتها ان تحلّ محلّها
- لبنان ليس مجرّد رقعة جغرافية بل هو وطن وفكرة ورسالة قامت على الحرية والتنوّع والانفتاح
- لبنان الفكرة فريد ومميّز لكنّه لا يستمر الاّ بدولة عادلة وقوية التي تحتكر القوّة الشرعية وتفرض سيادة القانون ونحن هنا نجمع على هذه الدولة.
- لقاؤنا دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين لكي يجدّدوا ثقتهم بالدولة ويجعلوا الجمهورية القاسم المشترك الذي يعلو على اي انقسام. فالدولة ليست خصماً لأي مكوّن فيها لكي يخافها بل هي الضمانة الوحيدة لجميع المكوّنات وعلينا جميعًا أنْ نثق بها
- ان خيار الدولة ليس خيارًا بين عدّة خيارات بل هو الشرط الذي يجعل كل الخيارات الوطنية الأخرى متاحة والجيش اللبناني في عيده اليوم هو ركيزة الدفاع عن هذه الدولة
- ان بناء الدولة ليس موقفًا عابرًا يصدر بل هو مسار وطني تتراكم فيه الثقة وتتلاقى فيه الارادات وتتقدّم فيه المصلحة العامة على المصالح الفئويّة، لذا فإن تواصلنا اليوم ضروري لترسيخ التفاهم حول هذه الثوابت
-
12 :11
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
• نلتقي اليوم حول هدف وطني عنوانه "حماية لبنان" ونلتقي على ورقة ثوابت اعددناها وتشاورنا بشأنها على مدى اربعة اشهر وتوافقنا عليها لنعلن من خلالها تمسّكنا بمرتكزات لبنانية تحفظ وحدتنا وتجمعنا في وطننا وتؤكّد ان الدولة هي خيارنا.
• نلتقي لا لنعلن جبهًة او لقاءً دائمًا او نشكّل اطار تنسيقيًا، بل لنعلن ان هدفنا المشترك هو حماية لبنان الذي يواجه خطراً حقيقياً، ولنقول إن تعزيز دولته بحصرية قرارها وسلاحها ومسؤوليّتها عن منع الفتنة وضمان السيادة والاستقلال بعيداً عن اي احتلال او وصاية.
• نلتقي لا لنكون في محورٍ شرقي او غربي، بل ليكون لبنان محورنا ومصلحته فوق اي مصلحة ونسير معًا بكل ما يحرّر ارضنا المحتلة أكان تفاوضًا ثلاثيًا يعيد سيادتنا على ارضنا او كان تفاهمًا ثنائيًا لا يمسّ استقلالنا ولا يسمح لأحد أن يتكلّم بإسمنا على حسابنا فلا أحد يتكلم باسم لبنان إلى دولته ومؤسساته الشرعية
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12 :14
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
تعاهدنا اليوم على حماية لبنان ولذلك اتفقنا على:
- رفض المسّ بوحدة لبنان، لا تقسيمًا ولا ابتلاعًا ونبذ العنف ورفض الفتنة والابتعاد عن التحريض الطائفي واي شكل من اشكال الأمن الذاتي
- رفض الاحتلال واي تدخّل خارجي بشؤوننا فلبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم والحل المرجو هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة الأهالي وإعادة اعمار الجنوب
- حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإقرار استراتيجية دفاع وطني وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وتحييد لبنان عن صراع المحاور وعقد اتفاقيات امن مشترك واعتماد مبدأ السلام العادل لتحصيل كامل حقوقنا في السيادة والثروات وحل مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وتعزيز علاقات لبنان مع كل الدول والأصدقاء
- إذا التزمنا والتزم معنا جميع اللبنانيين بهذا الحل ننتصر جميعًا في معركة حماية لبنان.
-
12 :13
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
- نلتقي في سنة مئوية الدستور وفي زمن تطويب "مؤسّس لبنان الكبير" البطريرك الحويّك، لنقول ان تجارب اكثر من مئة عام اثبتت ان ضعف الدولة لا يحمي احدًا وان غيابها يفتح المجال امام الفوضى وليس الحرية وان فقدان الدولة لا يعزّز التنوّع بل يهدّده ولا يحفظ السيادة بل يعرّضها للإنتهاك
- لم يربح أي فريق من انهيار الدولة ولن تستطيع اي جماعة مهما بلغت قوّتها ان تحلّ محلّها
- لبنان ليس مجرّد رقعة جغرافية بل هو وطن وفكرة ورسالة قامت على الحرية والتنوّع والانفتاح
- لبنان الفكرة فريد ومميّز لكنّه لا يستمر الاّ بدولة عادلة وقوية التي تحتكر القوّة الشرعية وتفرض سيادة القانون ونحن هنا نجمع على هذه الدولة.
- لقاؤنا دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين لكي يجدّدوا ثقتهم بالدولة ويجعلوا الجمهورية القاسم المشترك الذي يعلو على اي انقسام. فالدولة ليست خصماً لأي مكوّن فيها لكي يخافها بل هي الضمانة الوحيدة لجميع المكوّنات وعلينا جميعًا أنْ نثق بها
- ان خيار الدولة ليس خيارًا بين عدّة خيارات بل هو الشرط الذي يجعل كل الخيارات الوطنية الأخرى متاحة والجيش اللبناني في عيده اليوم هو ركيزة الدفاع عن هذه الدولة
- ان بناء الدولة ليس موقفًا عابرًا يصدر بل هو مسار وطني تتراكم فيه الثقة وتتلاقى فيه الارادات وتتقدّم فيه المصلحة العامة على المصالح الفئويّة، لذا فإن تواصلنا اليوم ضروري لترسيخ التفاهم حول هذه الثوابت
-
12 :11
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
• نلتقي اليوم حول هدف وطني عنوانه "حماية لبنان" ونلتقي على ورقة ثوابت اعددناها وتشاورنا بشأنها على مدى اربعة اشهر وتوافقنا عليها لنعلن من خلالها تمسّكنا بمرتكزات لبنانية تحفظ وحدتنا وتجمعنا في وطننا وتؤكّد ان الدولة هي خيارنا.
• نلتقي لا لنعلن جبهًة او لقاءً دائمًا او نشكّل اطار تنسيقيًا، بل لنعلن ان هدفنا المشترك هو حماية لبنان الذي يواجه خطراً حقيقياً، ولنقول إن تعزيز دولته بحصرية قرارها وسلاحها ومسؤوليّتها عن منع الفتنة وضمان السيادة والاستقلال بعيداً عن اي احتلال او وصاية.
• نلتقي لا لنكون في محورٍ شرقي او غربي، بل ليكون لبنان محورنا ومصلحته فوق اي مصلحة ونسير معًا بكل ما يحرّر ارضنا المحتلة أكان تفاوضًا ثلاثيًا يعيد سيادتنا على ارضنا او كان تفاهمًا ثنائيًا لا يمسّ استقلالنا ولا يسمح لأحد أن يتكلّم بإسمنا على حسابنا فلا أحد يتكلم باسم لبنان إلى دولته ومؤسساته الشرعية
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