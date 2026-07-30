Tayyar Article
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي: الضربات الأميركيّة على إيران ستكون أوسع نطاقًا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة
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30 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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08 :06
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07 :57
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