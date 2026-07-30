Tayyar Article
إعلام إيراني: دوي انفجارات في عدة مناطق في إيران
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30 July 2026
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26 mins ago
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source: tayyar.org
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مسؤول أمريكي: مقتل نحو 20 مستشارا إيرانيا في الضربات الأمريكية السعودية بالعراق (روسيا اليوم) تتمة
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الجيش الأميركي يشنّ ضربات جديدة على إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
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القناة 12 الإسرائيلية: تم إبلاغ سكان البلدات الشمالية بتوقع سماع أصوات انفجارات في الساعات المقبلة جراء "نشاط عسكري" للجيش الاسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية
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