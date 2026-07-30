أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنه نفّذ ضربات انتقامية "قوية" ضدّ إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران منذ نحو أسبوع.وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان "تُعد هذه الضربات ردا قويا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت الأربعاء واستهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط".وأكدت واكلات إعلام إيرانية أن الانفجارات هزت محيط بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم والمنطقة البحرية في مضيق هرمز.