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الجيش الأميركي يشنّ ضربات جديدة على إيران

  • 30 July 2026
  • 30 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: سكاي نيوز عربية

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