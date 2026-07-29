اعلنت وكالة "رويترز" نقلاً عن شركة "أمبري" للأمن، ان "هجوما بمسيّرة واحدة على الأقل، استهدف منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها أميركا وتديرها، وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر.واشارت الى انه "لا إصابات أو أضرار في البنية التحتية لميناء دمياط بعد هذا الاستهداف".ويرجح استئناف العمليات بالأرصفة والمحطات الأخرى بميناء دمياط ليلاً.