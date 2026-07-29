عاجل - هجوم بمسيّرة استهدف منشأة تخزين غاز مسال تملكها أميركا وترفع علم جزر مارشال في دمياط - مصر
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29 July 2026
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57 mins ago
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source: tayyar.org
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اعلنت وكالة "رويترز" نقلاً عن شركة "أمبري" للأمن، ان "هجوما بمسيّرة واحدة على الأقل، استهدف منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها أميركا وتديرها، وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر.
واشارت الى انه "لا إصابات أو أضرار في البنية التحتية لميناء دمياط بعد هذا الاستهداف".
ويرجح استئناف العمليات بالأرصفة والمحطات الأخرى بميناء دمياط ليلاً.
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شركة أمبري: لا إصابات أو أضرار في البنية التحتية بميناء دمياط
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