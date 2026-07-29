أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر الأربعاء، بأن مقار ومواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي في 3 محافظات عراقية تعرضت لغترات جوية أميركية سعودية جنوبي البلاد.وأوضحت وسائل الإعلام أن قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة البصرة تعرض إلى "اعتداء جوي" فجر الأربعاء، كما تعرضت مقار أخرى في محافظتي واسط وكربلاء لضربات شملت مواقع لتخزين السلاح والدعم اللوجستي.ولم تعلق السلطات العراقية رسميا على هذه الهجمات التي أعلنت عنها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).