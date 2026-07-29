الجيش الأميركي يعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية
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29 July 2026
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17 mins ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الأميركي أنه نجح في صد هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية، استهدفت قوات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، إن قوات الحرس الثوري أطلقت صواريخ باليستية عدة من إيران، "في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط".
وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته على حسابها في موقع "إكس"، إنه جرى اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح.
وأوضح البيان أن القوات الأميركية، "لا تزال في حالة تأهب قصوى".
وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أميركي، قوله إن إيران أطلقت صواريخ باتجاه قاعدة أميركية في الأردن، مؤكدا اعتراض الصواريخ.
ويعد هذا الهجوم الصاروخي الإيراني، الأول من نوعه على قاعدة أميركية في المنطقة، منذ قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق الضربات ضد إيران، الجمعة.
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