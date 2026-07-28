Tayyar Article
نتنياهو: لقائي مع ترامب كان ممتازًا وعبّر عن شراكة كاملة ودعم ثنائيّ
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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22 :04
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- يجب أن يكون هناك ردع من الوسيط الأميركي لتحقيق الانسحاب ووقف العدوان
- ما يزعجني على مستوى مسار واشنطن ومسار روما بقاء العدوان الاسرائيلي على القرى وتدميرها
- أتمنى أن ينقل فخامة الرئيس جوزيف عون اثناء زيارة الرئيس نبيه بري الاجواء التي شعر بها في واشنطن
- في المضمون ما سمعناه من تصاريح، مع ما وصل إلى المجلس... يؤكد أن الزيارة كانت موفقة جدًا
- في الشكل كانت الامور معقولة جدًا... كانت ممتازة مع الرئيس جوزيف عون
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-
Just in
-
22 :04
عراقجي:
- إيران لا تسعى إلى التصعيد لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر
- وزير الخارجية الأوكراني أكد لي أن الهجوم على سفينة إيرانية كان غير متعمد وأن كييف لا تسعى إلى التصعيد
-
22 :01
خاص - موفد سعودي رفيع في لبنان قريبا"؟ تتمة
-
21 :57
النائب فريد البستاني لبرنامج "بدبلوماسية" - OTV:
- تعذُّر عودة النازحين وبقائهم في مراكز الإيواء مشكلة انسانية
- يجب أن يكون هناك ردع من الوسيط الأميركي لتحقيق الانسحاب ووقف العدوان
- ما يزعجني على مستوى مسار واشنطن ومسار روما بقاء العدوان الاسرائيلي على القرى وتدميرها
- أتمنى أن ينقل فخامة الرئيس جوزيف عون اثناء زيارة الرئيس نبيه بري الاجواء التي شعر بها في واشنطن
- في المضمون ما سمعناه من تصاريح، مع ما وصل إلى المجلس... يؤكد أن الزيارة كانت موفقة جدًا
- في الشكل كانت الامور معقولة جدًا... كانت ممتازة مع الرئيس جوزيف عون
- زيارة الرئيس جوزيف عون هي خرق إيجابي للواقع الذي نعيشه من حوالي سنة ونصف من حين بداية العهد
-
21 :50
نتنياهو يفضح المستور: المناطق التجريبية مسرحية اسرائيلية... والمنطقة الصفراء عنوان الصراع القادم! (OTV News - Video Inside ) تتمة
-
21 :48
"الوكالة الوطنية": نفّذ الجيش الاسرائيلي منذ بعض الوقت عملية تفجير ثانية في منطقة مشاع المنصوري ومجدل زون في قضاء صور
-
21 :26
تفجيران نفذهما جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية
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