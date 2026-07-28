القناة ١٢ عن مسؤول إسرائيلي رفيع:

- ترامب لم يطلب من نتنياهو خلال اجتماعهما انسحاب إسرائيل من أي منطقة تسيطر عليها

- نتنياهو أكد لترمب ألا مفر من ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها