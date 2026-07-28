نشر موقع n1 bosna i Hercegovina وصفحة مديوغوريه ومواقع أخرى خبرًا عن تعرّض تلة الظهورات والمواقع الدينية في مديوغوريه (البوسنة والهرسك) لعملية تخريب واسعة شملت تدنيس تماثيل مريم العذراء والكتابة عليها واندلاع حريق متعمد.وفقاً للتقارير الأمنية والمحلية، جرت هذه الاعتداءات تحت جنح الظلام واستهدفت معالم دينية رئيسية في المنطقة. وتم تدنيس تمثال تلة الظهورات حيث قام المخربون بتشويه تمثال مريم العذراء الشهير على تلة الظهورات (بودبردو) باستخدام الطلاء الأسود، وكتبوا عليه عبارات مسيئة مثل “شيطان في تنورة” و”مديوغوريه خدعة” و”العذراء تساوي الشيطان”.

كما وُجدت لافتات مكتوبة باللغة البولندية تذكر أسماء الشهود الرائين وتصفهم بـ”المحتالين” و بالتزامن مع أعمال التخريب، اندلع حريق متعمد في تمام الساعة الخامسة صباحاً في الجزء الخارجي للمذبح الواقع خلف كنيسة القديس يعقوب. وامتدت آثار الطلاء الأسود وكتابات الغرافيتي لتطال أجزاءً من مزارات جبل الصليبك (Križevac).وفرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول المواقع المتضررة لبدء التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة. وتجري السلطات مراجعة لكاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وخلفيات هذا الاعتداء الذي وُصف بأنه عمل تخريبي بدافع الكراهية.