Tayyar Article
اعتداء يهز مديغوريه!
-
28 July 2026
-
29 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
نشر موقع n1 bosna i Hercegovina وصفحة مديوغوريه ومواقع أخرى خبرًا عن تعرّض تلة الظهورات والمواقع الدينية في مديوغوريه (البوسنة والهرسك) لعملية تخريب واسعة شملت تدنيس تماثيل مريم العذراء والكتابة عليها واندلاع حريق متعمد.
وفقاً للتقارير الأمنية والمحلية، جرت هذه الاعتداءات تحت جنح الظلام واستهدفت معالم دينية رئيسية في المنطقة. وتم تدنيس تمثال تلة الظهورات حيث قام المخربون بتشويه تمثال مريم العذراء الشهير على تلة الظهورات (بودبردو) باستخدام الطلاء الأسود، وكتبوا عليه عبارات مسيئة مثل “شيطان في تنورة” و”مديوغوريه خدعة” و”العذراء تساوي الشيطان”.
كما وُجدت لافتات مكتوبة باللغة البولندية تذكر أسماء الشهود الرائين وتصفهم بـ”المحتالين” و بالتزامن مع أعمال التخريب، اندلع حريق متعمد في تمام الساعة الخامسة صباحاً في الجزء الخارجي للمذبح الواقع خلف كنيسة القديس يعقوب. وامتدت آثار الطلاء الأسود وكتابات الغرافيتي لتطال أجزاءً من مزارات جبل الصليبك (Križevac).وفرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول المواقع المتضررة لبدء التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة. وتجري السلطات مراجعة لكاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وخلفيات هذا الاعتداء الذي وُصف بأنه عمل تخريبي بدافع الكراهية.
-
Just in
-
18 :01
نتنياهو يصل البيت الأبيض للقاء ترامب
-
17 :57
القوات الإسرائيلية تحرق منازل في مركبا
-
17 :50
المريضة منى الحاج موسى بحاجة ماسة إلى plaquettes في مستشفى قلب يسوع من فئة دم A+ للتبرع: 03748847 - 70260560
-
17 :45
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدا بقوة النخبة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارة أمس على خان يونس بقطاع غزة
-
17 :45
تفجير إسرائيلي بالمشاع بين المنصوري ومجدلزون
-
17 :34
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث باتصال مع نظيره الياباني المسار الدبلوماسي لإرساء السلام والاستقرار الإقليميين
-
-
Other stories
-
-
-
حملة واشنطن لـ"تفكيك" الجنائية الدولية تهدد حق الضحايا في الإنصاف
-
فأر يتجول فوق الخبز داخل أحد الأفران! (فيديو)
-
وزير الداخلية الألماني يقترح خطة للتشدد أمنياً بعد عملية الدهس في برلين
-
فيديو منسوب لتسنيم.. هكذا تخطط إيران لاغتيال ميلانيا ترامب
-
بالفيديو: اليابان.. زلزال بقوة 7.1 درجة يقطع الكهرباء ويوقف القطارات
-
مقتل شخص في إطلاق نار قرب القصر الرئاسي بالمكسيك
-
الولايات المتحدة تبدأ مراجعة "حقيقية" لوجودها العسكري في أوروبا
-
فرنسا.. توقيف شخص بعد هجوم بباريس خلّف إصابات
-
سباق مع الوقت لمنع تمدد الحرائق في فرنسا وإسبانيا
-
زلزالان يضربان هذا البلد!
-
حرائق إسبانيا وفرنسا.. أين وصلت جهود السيطرة؟
-
كوريا الشمالية: سنطور قدراتنا النووية بلا توقف لحماية سيادتنا
-
تأجيل رحلة نتنياهو إلى واشنطن والسبب غير واضح
-
"سارق ومُدان".. هكذا وصف رئيس الأرجنتين نظيره دا سيلفا أثناء زيارته للبرازيل
-
قتيل و14 مصابا في حادث دهس خلال مسيرة لـ"مجتمع الميم" ببرلين
-
حرائق فرنسا وإسبانيا خرجت عن السيطرة!
-
ترمب يواجه اختباراً انتخابياً حاسماً بعد 100 يوم
-
كولومبيا تقطع علاقاتها مع كوبا ونيكاراغوا وتعيد ترتيب بعثاتها الدبلوماسية
-
قتيلان و5 جرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية... وتوقيف مشتبه بهما
-
مهرجان أميركي يتحول إلى ساحة رعب
-
-
Just in
-
18 :01
نتنياهو يصل البيت الأبيض للقاء ترامب
-
17 :57
القوات الإسرائيلية تحرق منازل في مركبا
-
17 :50
المريضة منى الحاج موسى بحاجة ماسة إلى plaquettes في مستشفى قلب يسوع من فئة دم A+ للتبرع: 03748847 - 70260560
-
17 :45
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدا بقوة النخبة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارة أمس على خان يونس بقطاع غزة
-
17 :45
تفجير إسرائيلي بالمشاع بين المنصوري ومجدلزون
-
17 :34
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث باتصال مع نظيره الياباني المسار الدبلوماسي لإرساء السلام والاستقرار الإقليميين
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصورة - نتنياهو في ضيافة مصرفي لبناني!
-
-
28 July 2026
-
دعوة من هيئتي بعلبك - الهرمل وشليفا في "التيار" إلى قداس عن نية شهداء الجيش
-
-
-
28 July 2026
-
"اليونيفيل": عثرنا على 400 كلغ من نيترات الأمونيوم قرب حولا
-
-
-
28 July 2026
-
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
-
-
-
28 July 2026
-
بعد حادث عكار... وزير الصحة يفتح تحقيقًا!
-
-
-
28 July 2026
-
حملة واشنطن لـ"تفكيك" الجنائية الدولية تهدد حق الضحايا في الإنصاف
-
-
-
28 July 2026
-
فأر يتجول فوق الخبز داخل أحد الأفران! (فيديو)
-
-
-
28 July 2026
-
هذا ما دار بين برّي وسلام!
-
-
-
28 July 2026
-
طبيبة تكشف حقيقة تناول الآيس كريم عند التهاب الحلق
-
-
28 July 2026
-
ترمب يدافع عن الرسوم الجمركية ويؤكد أنها أنعشت صناعة السيارات الأميركية
-
-
28 July 2026