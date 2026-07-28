فيديو منسوب لتسنيم.. هكذا تخطط إيران لاغتيال ميلانيا ترامب
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: Skynews
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ذكرت تقارير إعلامية أن وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، نشرت مقطع فيديو دعائيا يتضمن إرشادات حول كيفية استهداف ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، ووجه تهديدا مباشرا لابنها بارون.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، يظهر في الفيديو منظار بندقية موجها نحو صور لميلانيا ترامب في عدد من المواقع العامة، مع إشارات إلى أماكن يقال إنها ترتادها، بينما يتضمن المقطع أيضًا لقطات لبارون ترامب، نجل الرئيس الأميركي.
وتضمن المحتوى معلومات اعتمد في جمعها على ما يبدو على مصادر مفتوحة وصور أقماره صناعية وتقنيات ذكاء اصطناعي، شملت رموز الاتصال السرية لجهاز الخدمة السرية، إضافة إلى قائمة بالمتاجر الفاخرة التي ترتادها في مانهاتن.
ويأتي هذا المقطع بالتوازي مع حملة لوحات إعلانية في الشوارع الرئيسية بطهران عرضت عليها صور لميلانيا وبارون وإيفانكا ترامب مع تعديل بصري يظهر العيون مغلقة، وتوسطتها عبارات تهديد مباشر.
وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا مرارا عن نية الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الاستخبارات الإسرائيلية أقدمت مؤخرا على تزويد البيت الأبيض بمعلومات تفيد بوجود مخطط إيراني لاستهداف شخصيات أميركية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو جهاز الخدمة السرية الأميركية، كما لم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو أو الجهة التي أعدته، أو من صحة ما نسب إليه من مضامين.
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