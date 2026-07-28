أعلن التلفزيون الياباني، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب جنوب اليابان، وأنه تم إصدار إنذار من خطر تكون موجات مد عاتية "تسونامي".وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي بارتفاع متر واحد (3.28 قدم) بعد الزلزال، لكنها أعلنت في وقت لاحق أنها سترفع الإنذار نظرا لأنه لم يُرصد أي نشاط تسونامي إلى الآن.وقالت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزال اليابان الأخير يعد الأعلى مستوى على السلم الوطني لقياس شدة الهزات المعروف باسم "سلم شيندو".وأشارت التقارير إلى أن مركز الزلزال يقع في محافظة كوماموتو.وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من الزلازل لمحافظات كوماموتو، وناغازاكي، وكاغوشيما، وفوكوكا، وساغا، وأويتا، وميازاكي، وكلها تقع في جزيرة كيوشو الجنوبية في اليابان.وتضم المنطقة التي ضربها الزلزال مصانع لشركات، مثل سوني وتي.إس.إم.سي، أكبر شركة متعاقدة لتصنيع الرقائق في العالم.وقال متحدث باسم سوني إن الشركة تعمل على تقييم الوضع. ولم ترد تي.إس.إم.سي على طلب للتعليق.وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن حوالي 40 ألف منزل بسبب الزلزال، وذكرت شركة جيه.آر كيوشو للسكك الحديدية أنها أوقفت خدماتها، بما يشمل القطارات السريعة.تاكايشي تعلن تسجيل إصابات وانهيار مبانأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء تسجل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد.وقالت تاكايشي "ما زلنا نقيّم مدى الإصابات والأضرار المادية، لكنني تبلغت بوقوع عدة إصابات إلى الآن"، مشيرة إلى "حصول انقطاع في الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مبان".وذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن مستشفى واحدا في كوماموتو أعلن إصابة ما يربو على 50 جراء الزلزال، كما أفاد بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها.لا اختلالات في المنشآت النووية اليابانيةمن ناحية ثانية، أعلنت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم يتم تسجيل أي اختلالات إلى الآن في المنشآت النووية بعد الزلزال.وأفادت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" بأن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية.كلدو رمزي أوغنا، رئيس كتلة "صويانا" المسيحية النيابية في مجلس النواب العراقيإستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب كلدو رمزي أوغنا، رئيس كتلة "صويانا" المسيحية النيابية في مجلس النواب العراقي، بحضور نائب رئيس التيار لشؤون العلاقات مع الأحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك.تناول اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين لبنان والعراق، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، كما جرى التشديد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.كما بحث المجتمعون في الأخطار التي تهدد الوجود المسيحي في كل من لبنان والعراق، وسبل صون هذا الوجود، من خلال تثبيت المسيحيين في أرضهم، وتعزيز دورهم الوطني، وتأمين المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشجعهم على التمسك بأرضهم والبقاء فيها، باعتبارهم مكوّنًا أصيلًا في نسيج المشرق وتاريخه.