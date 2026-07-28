بالفيديو: اليابان.. زلزال بقوة 7.1 درجة يقطع الكهرباء ويوقف القطارات
-
28 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن التلفزيون الياباني، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب جنوب اليابان، وأنه تم إصدار إنذار من خطر تكون موجات مد عاتية "تسونامي".
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي بارتفاع متر واحد (3.28 قدم) بعد الزلزال، لكنها أعلنت في وقت لاحق أنها سترفع الإنذار نظرا لأنه لم يُرصد أي نشاط تسونامي إلى الآن.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزال اليابان الأخير يعد الأعلى مستوى على السلم الوطني لقياس شدة الهزات المعروف باسم "سلم شيندو".
وأشارت التقارير إلى أن مركز الزلزال يقع في محافظة كوماموتو.
وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من الزلازل لمحافظات كوماموتو، وناغازاكي، وكاغوشيما، وفوكوكا، وساغا، وأويتا، وميازاكي، وكلها تقع في جزيرة كيوشو الجنوبية في اليابان.
وتضم المنطقة التي ضربها الزلزال مصانع لشركات، مثل سوني وتي.إس.إم.سي، أكبر شركة متعاقدة لتصنيع الرقائق في العالم.
وقال متحدث باسم سوني إن الشركة تعمل على تقييم الوضع. ولم ترد تي.إس.إم.سي على طلب للتعليق.
وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن حوالي 40 ألف منزل بسبب الزلزال، وذكرت شركة جيه.آر كيوشو للسكك الحديدية أنها أوقفت خدماتها، بما يشمل القطارات السريعة.
تاكايشي تعلن تسجيل إصابات وانهيار مبان
أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء تسجل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد.
وقالت تاكايشي "ما زلنا نقيّم مدى الإصابات والأضرار المادية، لكنني تبلغت بوقوع عدة إصابات إلى الآن"، مشيرة إلى "حصول انقطاع في الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مبان".
وذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن مستشفى واحدا في كوماموتو أعلن إصابة ما يربو على 50 جراء الزلزال، كما أفاد بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها.
لا اختلالات في المنشآت النووية اليابانية
من ناحية ثانية، أعلنت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم يتم تسجيل أي اختلالات إلى الآن في المنشآت النووية بعد الزلزال.
وأفادت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" بأن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية.
كلدو رمزي أوغنا، رئيس كتلة "صويانا" المسيحية النيابية في مجلس النواب العراقي
إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب كلدو رمزي أوغنا، رئيس كتلة "صويانا" المسيحية النيابية في مجلس النواب العراقي، بحضور نائب رئيس التيار لشؤون العلاقات مع الأحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك.
تناول اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين لبنان والعراق، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، كما جرى التشديد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.
كما بحث المجتمعون في الأخطار التي تهدد الوجود المسيحي في كل من لبنان والعراق، وسبل صون هذا الوجود، من خلال تثبيت المسيحيين في أرضهم، وتعزيز دورهم الوطني، وتأمين المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشجعهم على التمسك بأرضهم والبقاء فيها، باعتبارهم مكوّنًا أصيلًا في نسيج المشرق وتاريخه.
-
Just in
-
14 :52
مسؤول بالخارجية الأميركية لـ"الحدث":
- نخوض جولة المناقشات بين لبنان وإسرائيل بزخم كبير بعد نجاح المناطق التجريبية
- الاجتماع المثمر بين الرئيسين ترامب وعون انعكس إيجابًا على مناقشات لبنان وإسرائيل
-
14 :39
التحكم المروريّ: حركة المرور كثيفة من المشرفية جسر المطار حتّى السفارة الكويتية وعلى طريق المطار القديمة بالاتجاهين
-
14 :32
فأر يتجول فوق الخبز داخل أحد الأفران! (فيديو) تتمة
-
14 :19
التلفزيون الياباني: مقتل عدد كبير من الأشخاص العالقين في مركز تجاري متضرر نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد
-
14 :14
هذا ما دار بين برّي وسلام! تتمة
-
13 :55
سيقوم الجيش اللبناني بعد قليل بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد
-
-
Other stories
-
-
-
مقتل شخص في إطلاق نار قرب القصر الرئاسي بالمكسيك
-
الولايات المتحدة تبدأ مراجعة "حقيقية" لوجودها العسكري في أوروبا
-
فرنسا.. توقيف شخص بعد هجوم بباريس خلّف إصابات
-
سباق مع الوقت لمنع تمدد الحرائق في فرنسا وإسبانيا
-
زلزالان يضربان هذا البلد!
-
حرائق إسبانيا وفرنسا.. أين وصلت جهود السيطرة؟
-
كوريا الشمالية: سنطور قدراتنا النووية بلا توقف لحماية سيادتنا
-
تأجيل رحلة نتنياهو إلى واشنطن والسبب غير واضح
-
"سارق ومُدان".. هكذا وصف رئيس الأرجنتين نظيره دا سيلفا أثناء زيارته للبرازيل
-
قتيل و14 مصابا في حادث دهس خلال مسيرة لـ"مجتمع الميم" ببرلين
-
حرائق فرنسا وإسبانيا خرجت عن السيطرة!
-
ترمب يواجه اختباراً انتخابياً حاسماً بعد 100 يوم
-
كولومبيا تقطع علاقاتها مع كوبا ونيكاراغوا وتعيد ترتيب بعثاتها الدبلوماسية
-
قتيلان و5 جرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية... وتوقيف مشتبه بهما
-
مهرجان أميركي يتحول إلى ساحة رعب
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "ترسانتنا النووية لا رجعة عنها"
-
رهان على المحادثات الإيرانية - العمانية: هدنة غير معلَنة بين واشنطن وطهران
-
لقاء ترامب - نتنياهو... هل سيتمّ شنّ هجوم شامل على إيران؟
-
حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا.. وإجلاء مئات الآلاف!
-
ضربة تم تأجيلها.. ماذا حدث وراء الكواليس؟
-
-
Just in
-
14 :52
مسؤول بالخارجية الأميركية لـ"الحدث":
- نخوض جولة المناقشات بين لبنان وإسرائيل بزخم كبير بعد نجاح المناطق التجريبية
- الاجتماع المثمر بين الرئيسين ترامب وعون انعكس إيجابًا على مناقشات لبنان وإسرائيل
-
14 :39
التحكم المروريّ: حركة المرور كثيفة من المشرفية جسر المطار حتّى السفارة الكويتية وعلى طريق المطار القديمة بالاتجاهين
-
14 :32
فأر يتجول فوق الخبز داخل أحد الأفران! (فيديو) تتمة
-
14 :19
التلفزيون الياباني: مقتل عدد كبير من الأشخاص العالقين في مركز تجاري متضرر نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد
-
14 :14
هذا ما دار بين برّي وسلام! تتمة
-
13 :55
سيقوم الجيش اللبناني بعد قليل بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حملة واشنطن لـ"تفكيك" الجنائية الدولية تهدد حق الضحايا في الإنصاف
-
-
-
28 July 2026
-
فأر يتجول فوق الخبز داخل أحد الأفران! (فيديو)
-
-
-
28 July 2026
-
هذا ما دار بين برّي وسلام!
-
-
-
28 July 2026
-
طبيبة تكشف حقيقة تناول الآيس كريم عند التهاب الحلق
-
-
28 July 2026
-
ترمب يدافع عن الرسوم الجمركية ويؤكد أنها أنعشت صناعة السيارات الأميركية
-
-
28 July 2026
-
وزير الداخلية الألماني يقترح خطة للتشدد أمنياً بعد عملية الدهس في برلين
-
-
-
28 July 2026
-
81 مليون دولار مكاسب المنتخبات العربية من مونديال 2026… والمغرب في الصدارة
-
-
28 July 2026
-
فيديو منسوب لتسنيم.. هكذا تخطط إيران لاغتيال ميلانيا ترامب
-
-
-
28 July 2026
-
الشرع للجزيرة: سوريا تسعى إلى إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل
-
-
28 July 2026
-
ابنة توم كروز تتخلّى رسمياً عن لقبه... وتختار تكريم والدتها
-
-
28 July 2026