Tayyar Article
ترمب: نجري محادثات ودية للغاية مع إيران
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أبو زيد: تطويب البطريرك الحويك هو تكريم لمن حمل قضية لبنان الكبير إلى العالم تتمة
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Just in
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23 :31
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23 :30
الاتحاد اللبناني لكرة السلة: عقوبات على ناديي الرياضي والحكمة تتمة
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أبو زيد: تطويب البطريرك الحويك هو تكريم لمن حمل قضية لبنان الكبير إلى العالم
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27 July 2026
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يونس: هودي تبع الكهربا كانوا عميتفلسفو ع سمانا اليوم ويقرطونا نظريات خرندعية
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Batrouniyat celebra un acto cultural con motivo de la beatificación del Patriarca Elías Al-Hoayek Bassil reafirma su compromiso con el Gran Líbano: «No permitiremos que caiga, desaparezca o sea fragmentado.»
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Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. »
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Batrouniyat Holds Cultural Celebration Marking the Beatification of Patriarch Elias Al-Hoayek Bassil Reaffirms Commitment to Greater Lebanon: "We Will Not Allow It to Fall, Disappear, or Be Fragmented."
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27 July 2026
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حلقة خاصة: يحتفلون بتطويب البطريرك الحويك بالعلن، ويطعنونه بخناجرهم في السرّ..
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أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟
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