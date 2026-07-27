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Tayyar Article

مسؤولون في المخابرات الباكستانية يعتقدون أن ترمب قد يأمر بشن هجوم بري محدود على إيران لعزل المنطقة الساحلية رغم تحذيرات الجنرالات من هذه الخطوة

  • 27 July 2026
  • 1 hr ago
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  • source: tayyar.org

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