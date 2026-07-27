أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رحلته إلى واشنطن، التي كان من المقرر أن تقلع الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، قد تأجلت.ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي موعدا جديدا لإقلاع الرحلة، كما لم يذكر سبب التأجيل، وفقا لما ذكرته وكالة " د. ب. أ".وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو غدا الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأن يحضر مراسم جنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.ووفقا لما ذكر سابقا، فقد كان من المتوقع أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل.وكانت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن نتنياهو أبلغ وزرائه نيته برفض المطلب الأميركي للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا.وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن نتنياهو سيبحث خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه ترامب، عددا من الملفات، من بينها إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا وتركيا.