حرائق فرنسا وإسبانيا خرجت عن السيطرة!
-
27 July 2026
-
31 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلنت المفوضية الأوروبية أنّ الحرائق في فرنسا وإسبانيا خارج السيطرة.
وفي التفاصيل، أشارت إلى أنّ "الحرائق التهمت حتى الآن 42 ألف هكتار في فرنسا و80 ألف هكتار في إسبانيا".
-
Just in
-
14 :08
الشرطة الفرنسية: 3 جرحى بعملية طعن في باريس وتوقيف مشتبه به
-
14 :04
خاصّ - الخليفي وقالن إلى بيروت؟ تتمة
-
13 :58
الرئيس جوزاف عون:
- لبنان ملتزم بتنفيذ "صيغة الإطار" لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها
- مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركًا دوليًا لوضع حدّ لها
-
13 :56
وزير المالية الإسرائيلية: سيكون هناك غلاف أمني يمتد من بئر السبع شمالًا حتى رأس الناقورة جنوبًا
-
13 :40
وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة بالنقب عقب اعتراض مسيرتَين عند الحدود الأردنية
-
13 :28
نقابة المحررين تجدد رفضها صيغة اقتراح قانون الإعلام تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
كوريا الشمالية: سنطور قدراتنا النووية بلا توقف لحماية سيادتنا
-
"سارق ومُدان".. هكذا وصف رئيس الأرجنتين نظيره دا سيلفا أثناء زيارته للبرازيل
-
قتيل و14 مصابا في حادث دهس خلال مسيرة لـ"مجتمع الميم" ببرلين
-
ترمب يواجه اختباراً انتخابياً حاسماً بعد 100 يوم
-
كولومبيا تقطع علاقاتها مع كوبا ونيكاراغوا وتعيد ترتيب بعثاتها الدبلوماسية
-
قتيلان و5 جرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية... وتوقيف مشتبه بهما
-
مهرجان أميركي يتحول إلى ساحة رعب
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "ترسانتنا النووية لا رجعة عنها"
-
رهان على المحادثات الإيرانية - العمانية: هدنة غير معلَنة بين واشنطن وطهران
-
لقاء ترامب - نتنياهو... هل سيتمّ شنّ هجوم شامل على إيران؟
-
حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا.. وإجلاء مئات الآلاف!
-
ضربة تم تأجيلها.. ماذا حدث وراء الكواليس؟
-
ترامب يتوعد بـ"عقاب عسكري كبير".. وغموض يكتنف التهدئة!
-
حملة تحريض جماعية ضدّ إيران: أميركا تمهّد لتوسيع الحرب
-
الهند تعلن مقتل أحد رعاياها في هجوم على سفينة تجارية في البحر الأسود
-
تحقيق في هجوم على كنيس يهودي ببريطانيا يكشف عن نوايا لضرب هدفٍ ثانٍ
-
"كوكوشوبي" في طوكيو.. 453 شخصا أدخلوا المستشفيات بسبب الحر
-
ترامب يرغب في تعيين إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة
-
مصير كريم خان على المحك في تصويت غير مسبوق بنيويورك
-
رئيسة وزراء اليابان تثير الجدل بعد الإعلان عن عدد ساعات نومها
-
-
Just in
-
14 :08
الشرطة الفرنسية: 3 جرحى بعملية طعن في باريس وتوقيف مشتبه به
-
14 :04
خاصّ - الخليفي وقالن إلى بيروت؟ تتمة
-
13 :58
الرئيس جوزاف عون:
- لبنان ملتزم بتنفيذ "صيغة الإطار" لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها
- مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركًا دوليًا لوضع حدّ لها
-
13 :56
وزير المالية الإسرائيلية: سيكون هناك غلاف أمني يمتد من بئر السبع شمالًا حتى رأس الناقورة جنوبًا
-
13 :40
وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة بالنقب عقب اعتراض مسيرتَين عند الحدود الأردنية
-
13 :28
نقابة المحررين تجدد رفضها صيغة اقتراح قانون الإعلام تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
جلد سيدة علناً بدعوى الزنا يثير جدلاً واسعاً في ليبيا
-
-
27 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - الخليفي وقالن إلى بيروت؟
-
-
-
27 July 2026
-
قتيل و14 مصابا في حادث دهس خلال مسيرة لـ"مجتمع الميم" ببرلين
-
-
-
27 July 2026
-
نقابة المحررين تجدد رفضها صيغة اقتراح قانون الإعلام
-
-
-
27 July 2026
-
وهاب يلوّح بتغيّرات سوريّة!
-
-
-
27 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - نائب يقود حراكاً مُكثفاً للتمديد لليونفيل في الجنوب...
-
-
-
27 July 2026
-
قوة متحالفة مع الجيش السوداني: دمرنا 62 عربة قتالية للدعم السريع بشمال كردفان
-
-
27 July 2026
-
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبا في قضاء مرجعيون
-
-
-
27 July 2026
-
بيانٌ من "الماليّة"... ماذا جاء فيه؟
-
-
-
27 July 2026
-
ترمب يواجه اختباراً انتخابياً حاسماً بعد 100 يوم
-
-
-
27 July 2026