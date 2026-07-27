أعلنت المفوضية الأوروبية أنّ الحرائق في فرنسا وإسبانيا خارج السيطرة.

وفي التفاصيل، أشارت إلى أنّ "الحرائق التهمت حتى الآن 42 ألف هكتار في فرنسا و80 ألف هكتار في إسبانيا".