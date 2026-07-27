تحوّل مهرجان سنوي في مدينة سياتل الأميركية إلى حالة من الهلع، بعدما وقع إطلاق نار داخل موقع الفعالية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.



وأفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، بأن الحادث وقع داخل مركز سياتل خلال مهرجان «بايت أوف سياتل» السنوي، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق لكشف ملابساته.



وطلبت شرطة سياتل من الجمهور الابتعاد عن المنطقة، في حين أعلن مركز هاربورفيو الطبي استعداده لاستقبال الجرحى.

وبحسب شهود تحدثوا إلى وسائل إعلام محلية، سُمع دوي عدة طلقات داخل الموقع، قبل أن تسود حالة من الذعر بين الحاضرين الذين بدأوا بالركض في اتجاهات مختلفة.



ولم تكشف الشرطة، في بيانها الأولي، تفاصيل كاملة بشأن عدد الضحايا أو ملابسات إطلاق النار.



وكان مركز سياتل يستضيف هذا الأسبوع مهرجان «بايت أوف سياتل»، الذي يضم مئات البائعين المحليين وعروضاً موسيقية حية، فيما أُغلق قطار سياتل سنتر الأحادي لبقية اليوم، على أن يستأنف عمله في اليوم التالي.