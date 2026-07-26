Tayyar Article
الشرطة الألمانية تعلن مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين، في هجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة قرابة ثلاثين شخصاً السبت
-
26 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
22 :45
الرئيس السوري لـ"الجزيرة":
- بقاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية سيترك نتائج سلبية كبيرة على المنطقة، ونحن ندعم أن تحتكر تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب
- لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع داخل لبنان لأن ذلك سينعكس على سوريا بشكل سلبي
-
22 :42
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي أسقط مسيّرة لحزب الله في "علي الطاهر"
-
22 :33
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أطلق عناصر الجيش اليوم النار باتجاه طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله كانت تحلّق فوق القوات في جنوب لبنان. وكانت الطائرة تحمل كاميرا لأغراض المراقبة
-
22 :31
وزارة الصحة: الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي 4332 شهيدًا و 12236 جريحًا
-
21 :57
محافظة القدس: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس
-
21 :33
خاص - لماذا غاب "الحزب" عن احتفال تطويب البطريرك الحويّك؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
لقاء ترامب - نتنياهو... هل سيتمّ شنّ هجوم شامل على إيران؟
-
حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا.. وإجلاء مئات الآلاف!
-
ضربة تم تأجيلها.. ماذا حدث وراء الكواليس؟
-
ترامب يتوعد بـ"عقاب عسكري كبير".. وغموض يكتنف التهدئة!
-
حملة تحريض جماعية ضدّ إيران: أميركا تمهّد لتوسيع الحرب
-
الهند تعلن مقتل أحد رعاياها في هجوم على سفينة تجارية في البحر الأسود
-
تحقيق في هجوم على كنيس يهودي ببريطانيا يكشف عن نوايا لضرب هدفٍ ثانٍ
-
"كوكوشوبي" في طوكيو.. 453 شخصا أدخلوا المستشفيات بسبب الحر
-
ترامب يرغب في تعيين إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة
-
مصير كريم خان على المحك في تصويت غير مسبوق بنيويورك
-
رئيسة وزراء اليابان تثير الجدل بعد الإعلان عن عدد ساعات نومها
-
هجوما طعن في وضح النهار يهزان شوارع نيويورك.. وشاهدة عيان تروي لحظات صادمة
-
تسريب معلومات أمنية.. ماذا يحدث داخل طاقم حراسة فانس؟
-
إسبانيا تعلن الطوارئ الوطنية
-
المنظمة البحرية الدولية تدق ناقوس الخطر
-
بالفيديو- ضربة مباشرة في الكويت وتصاعد لأعمدة الدخان
-
شرطة ويسكونسن تقتل رجلاً... واحتجاجات بعد انتشار فيديو الواقعة
-
جنوب أوروبا يرزح تحت وطأة حرائق الغابات
-
مئات الصحافيين يحثّون «مراسلي البيت الأبيض» على التصدي لهجوم إدارة ترمب ضد الإعلام
-
تحديد موعد محاكمة مادورو وزوجته في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2027
-
-
Just in
-
22 :45
الرئيس السوري لـ"الجزيرة":
- بقاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية سيترك نتائج سلبية كبيرة على المنطقة، ونحن ندعم أن تحتكر تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب
- لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع داخل لبنان لأن ذلك سينعكس على سوريا بشكل سلبي
-
22 :42
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي أسقط مسيّرة لحزب الله في "علي الطاهر"
-
22 :33
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أطلق عناصر الجيش اليوم النار باتجاه طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله كانت تحلّق فوق القوات في جنوب لبنان. وكانت الطائرة تحمل كاميرا لأغراض المراقبة
-
22 :31
وزارة الصحة: الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي 4332 شهيدًا و 12236 جريحًا
-
21 :57
محافظة القدس: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس
-
21 :33
خاص - لماذا غاب "الحزب" عن احتفال تطويب البطريرك الحويّك؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - لماذا غاب "الحزب" عن احتفال تطويب البطريرك الحويّك؟
-
-
-
26 July 2026
-
بالصورة: الجيش يكشف ماذا حصل في ذوق مصبح!
-
-
-
26 July 2026
-
لقاء ترامب - نتنياهو... هل سيتمّ شنّ هجوم شامل على إيران؟
-
-
-
26 July 2026
-
السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…"
-
-
-
26 July 2026
-
تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة عيترون
-
-
-
26 July 2026
-
الحرّ يعود... حتّى هذا التاريخ
-
-
-
26 July 2026
-
تعليق خطط التصعيد ضدّ إيران؟
-
-
26 July 2026
-
ماذا كشف الشرع عن لبنان؟
-
-
-
26 July 2026
-
الراعي: لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى استلهام الرؤية الوطنية الجامعة
-
-
-
26 July 2026
-
إضراب في مدارس السوق؟
-
-
-
26 July 2026