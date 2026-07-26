Tayyar Article
أكسيوس عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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21 :18
الشرطة الألمانية تعلن مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين، في هجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة قرابة ثلاثين شخصاً السبت
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21 :02
كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولس لـ "وهلق شو":
- اتفاق الاطار الثلاثي يؤكد بما لبس فيه على فصل لبنان عن الملف الإيراني- يجب على حزب الله التعامل مع اتفاق الاطار ومع مؤسسات الدولة بشكل إيجابي والا سيكون لذلك عواقب وخيمة جدا على لبنان
- الاتفاق الإطاري تاريخي وتنفيذه سيدخل مرحلة جديدة بدعم والتزام أكبر من الإدارة الأميركية
- من نتائج اللقاء المثمر بين الرئيسين عون و ترامب إعادة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة ولا مهلة زمنية محددة لذلك لكن العمل جارٍ لإنجازها في أسرع وقت
- زيارة الرئيس عون إلى واشنطن كانت تاريخية وأجواء اللقاء مع الرئيس ترامب كانت إيجابية جدًا
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-
Just in
-
21 :18
الشرطة الألمانية تعلن مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين، في هجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة قرابة ثلاثين شخصاً السبت
-
21 :02
كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولس لـ "وهلق شو":
- اتفاق الاطار الثلاثي يؤكد بما لبس فيه على فصل لبنان عن الملف الإيراني- يجب على حزب الله التعامل مع اتفاق الاطار ومع مؤسسات الدولة بشكل إيجابي والا سيكون لذلك عواقب وخيمة جدا على لبنان
- الاتفاق الإطاري تاريخي وتنفيذه سيدخل مرحلة جديدة بدعم والتزام أكبر من الإدارة الأميركية
- من نتائج اللقاء المثمر بين الرئيسين عون و ترامب إعادة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة ولا مهلة زمنية محددة لذلك لكن العمل جارٍ لإنجازها في أسرع وقت
- زيارة الرئيس عون إلى واشنطن كانت تاريخية وأجواء اللقاء مع الرئيس ترامب كانت إيجابية جدًا
-
20 :40
القناة 13 الإسرائيلية: أخبر نتنياهو مجلس الوزراء بأن الأميركيين طلبوا منه سلسلة انسحابات من لبنان وغزة وسوريا، لكنه سيرفض هذا الأمر
-
20 :24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة: وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الصهيوني شرطا أول لمذكرة التفاهم مع أميركا
-
20 :22
بالصورة: الجيش يكشف ماذا حصل في ذوق مصبح! تتمة
-
20 :19
مصادر دبلوماسية للجديد: العين على تلة "علي الطاهر " التي لم ينته منها العدو الاسرائيلي ومنها قد يفتح الباب على إمكانية مواجهة جديدة من المسافة صفر
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