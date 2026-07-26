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Tayyar Article

نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز ولن نسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الإقليمية ومضيق هرمز

  • 26 July 2026
  • 1 hr ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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